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Водитель сбил пенсионера на тротуаре в Великих Луках

Водитель совершил наезд на пешехода, который шел по тротуару в Великих Луках 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.40 у дома №18/15 на проспекте Гагарина. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-578811, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра.

В результате он совершил наезд на пешехода 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его не госпитализировали. На момент случившегося водитель автомашины был трезв.