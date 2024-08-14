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14-летний водитель пострадал при опрокидывании питбайка в Печорах

14-летний водитель пострадал при опрокидывании питбайка в Печорах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа около 17.00 в Печорах у дома №58 на улице Мира.

По предварительной информации, водитель питбайка Motland, молодой человек 2010 года рождения, не справился с управлением, совершил опрокидывание на проезжей части. Водитель питбайка был госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в Себежском районе 14 августа около 9.20 на 45-м километре дороги Пустошка - Себеж. По предварительной информации, водитель Skoda, мужчина 1972 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Добавим, питбайк — разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной или дорожной (езды в зависимости от комплектации. Для управления требуются водительские права).