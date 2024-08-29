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Подростка на велосипеде сбил автомобиль в Стругах Красных

Подростка на велосипеде сбили при выезде с прилегающей территории в Стругах Красных 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 12:30 в Стругах Красных велосипедист 2009 года рождения, выезжая с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, которым управлял мужчина 1950 года рождения.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.