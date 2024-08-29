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Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на улице Балтийской в Псковском районе

Несовершеннолетний пешеход 2013 года рождения пострадал в результате наезда автомобиля на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 сентября в 15:00 у дома №6 пскович 1963 года рождения, водитель автомобиля Chery, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дворовой территории из-за припаркованной машины.

В результате пострадал пешеход, с диагнозом ушибленная рана правого голеностопного был доставлен в больницу, не госпитализирован. Проводится проверка