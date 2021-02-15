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«При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире»

АвтоМир / Сервис

«При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире»

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«При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в разделе «ПЛН Автомир». Фото: https://vk.com/za_rulem60 Предлагаются варианты ответов: Уже пришлось отказаться

50 рублей и выше

70 рублей и выше

Свыше 100 рублей

Не откажусь не при каких условиях

У меня электрокар

Когда газ будет по 100 рублей литр Проголосовать можно под этим сообщением.