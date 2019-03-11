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320 часов обязательных работ получил 18-летний безработный великолучанин за повторное вождение в нетрезвом виде

Осужден молодой человек, который в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как установлено следствием, в ноябре 2018 года сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки ночью на улице Дружбы был остановлен автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем легковушки находился 18-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, проведенного сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, был установлен факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось также, что ранее этот гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации. После окончания расследования данное уголовное дело было направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.

Суд назначил фигуранту наказание в виде трехсот двадцати часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.