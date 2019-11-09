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На пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове устанавливают светофор. ФОТО

На пешеходном переходе, располагающемся напротив дома №31 на Рижском проспекте в Пскове, устанавливают светофор с кнопкой активации. Об этом 21 ноября сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, организация, которая выиграла конкурс на установку этого пешеходного светофора - ООО «ТрансСигнал». Согласно техническому заданию, приведенному на сайте госзакупок, подрядчик должен установить на объекте и пешеходное ограждение длиной 115 метров. Цена контракта - 921,6 тысячи рублей.

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Кроме того, «ТрансСиганл» установил пешеходный светофор и у дома №5-а на проспекте Энтузиастов.