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В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Рижском проспекте и проспекте Энтузиастов

Администрация Пскова заказала выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по проспекту Энтузиастов, 5а и на ул. Ипподромной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, светофор на Энтузиастов будет оборудован вызывным устройством. Кроме того, там установят 100 метров ограждения.

На Ипподромной будет смонтирован автономный комплекс со светофором Т.7 на солнечных батареях.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 515 тыс. 151,52 рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30 ноября 2019 года.

Еще один аукцион объявлен на выполнение работ по устройству светофорного объекта на Рижском проспекте, 31 у «Маяка». Согласно техническому заданию, подрядчик установит светофор с вызывным устройством и 115 метров пешеходного ограждения.

Начальная (максимальная) цена контракта - 926 тыс. 450,39 рублей.