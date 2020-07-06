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Цены на дизельное топливо и бензин выросли в Псковской области

В июне по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на дизельное топливо и бензин выросли на 0,3 процента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону.

Цены на дизельное топливо увеличивались опережающими темпами. По сравнению с декабрем 2019 года оно подорожало на 1,6 процента, с июнем 2019 года – на 3,7 процента.

Среди марок бензина автомобильного по сравнению с декабрем 2019 года более всего подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,7%), по сравнению с июнем 2019 года – бензин марки АИ-98 (на 1,7%).