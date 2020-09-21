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Определены победители ралли «Псков-2020»

В абсолютном зачете финального этапа чемпионата России по ралли «Псков-2020» победил экипаж в составе Василия Грязина (Москва) и Ярослава Федорова (Челябинск) на автомобиле «Шкода Фабиа Р5». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации автоспорта.

На втором месте оказался экипаж из Санкт-Петербурга в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна на автомобиле «Лада Прото Джи». Третье место занял экипаж в составе Михаила Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана на автомобиле «Сузуки Свифт».

Всего в этом зачете стартовал 31 экипаж, финишировали - 25.

«Гонка очень интересная. Быстрые дороги… Иногда даже слишком быстрые. Здесь нужно не только иметь хороший навык владения автомобилем, но и не бояться ехать на максимальной скорости», - рассказал победитель ралли Василий Грязин.

«Давно не припомню, чтобы такая плотная борьба была. Мы менялись на позиции лидера и самый большой отрыв между нами оказался на городском спецучастке длиной 700 метров. Мы проиграли там 3 секунды и больше по гонке не было такой огромной разницы», - добавил Дмитрий Воронов.