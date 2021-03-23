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Жителю Новосокольников грозит тюрьма за езду с поддельными правами

Житель города Новосокольники обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 327 УК РФ, - использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следователь установил, что обвиняемый купил через интернет поддельное водительское удостоверение на свое имя и вскоре получил его по почте. Так, за 25 тысяч рублей мужчина получил водительские категории «В, В1, С, С1, М».

Когда инспектор ГИБДД остановил нелегального водителя для проверки документов на автодороге М-9 «Балтия», в деревне Брагино Новосокольнического района, обвиняемый предъявил подложный документ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новосокольнический районный суд. Санкция части 3 статьи 327.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.