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АвтоМир / За рулём

В Пскове лишили водительских прав пациента наркодиспансера

11.10.2021 16:53|ПсковКомментариев: 0

Псковича с зависимостью от психоактивных веществ лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская прокуратура в ходе проверки установила, что житель областного центра имел водительское удостоверение категорий «B, C». При этом он состоял на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (каннабиоидов)». Людям с таким диагнозом противопоказано управлять транспортом. 

Заместитель прокурора Пскова обратился в суд с административным исковым заявлением о признании водительского удостоверения указанного гражданина недействительным. Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.

Теги: #прокуратура #водительское удостоверение #автомобиль #права
Источник: Псковская Лента Новостей
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