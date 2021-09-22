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В Пскове лишили водительских прав пациента наркодиспансера

Псковича с зависимостью от психоактивных веществ лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская прокуратура в ходе проверки установила, что житель областного центра имел водительское удостоверение категорий «B, C». При этом он состоял на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (каннабиоидов)». Людям с таким диагнозом противопоказано управлять транспортом.

Заместитель прокурора Пскова обратился в суд с административным исковым заявлением о признании водительского удостоверения указанного гражданина недействительным. Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.