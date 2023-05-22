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Движение транспорта затруднено на Завеличье в Пскове

Движение транспорта затруднено на Завеличье в Пскове сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пробки образовались в результате перекрытия улицы Юбилейной для ремонта. Сегодня начался ремонт улицы на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной.

Специалисты срежут старое покрытие и сразу уложат выравнивающий слой асфальта. Затем будут делать бортовые камни и тротуары, а потом - верхний слой асфальтобетона.

Закрывать улицу будут частями, попеременно, отмечал глава города Борис Елкин. Сначала одну половину дороги, потом другую. Автобусную остановку на первом этапе перенесли на разделительную полосу.