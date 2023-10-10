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Когда нужно «переобувать» машину, рассказал автоэксперт

Синоптики зафиксировали на дорогах Центральной России первый в этом сезоне гололед. Однако менять летние шины на зимние пока не стоит, такое мнение высказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосерви» МАДИ Лев Зиманов.

«Если синоптики обещают гололед, а потом еще несколько теплых недель, то лучше переждать эти один-два дня и никуда не выезжать без острой необходимости. Поводом к замене летней автомобильной резины на зимнюю должен быть не первый гололед, а падение температуры воздуха ниже 5 градусов тепла в те моменты, когда вы используете автомобиль. Это важно, потому что если вы "переобуетесь", а потом опять установится теплая погода, то могут наступить неприятные последствия», – отметил Зиманов в интервью радио Sputnik.

К таким последствиям автоэксперт отнес быстрый износ шин и удлинение тормозного пути автомобиля.

«Минимум неприятных последствий будет заключаться в том, что при температуре выше 5 градусов тепла зимняя резина будет быстро изнашиваться. Кроме этого, если температура поднимется выше 10 градусов, то зимняя резина будет иметь тормозной путь хуже, чем летняя. Если "переобуться" раньше времени, то можно очень сильно прогореть в плане безопасности на дороге», – предупредил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.