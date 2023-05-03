Экономика

Налоговая служба утвердила план ввода форматов электронных документов в 2023 году

Федеральная налоговая служба России утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«В текущем году будут разработаны четыре важных для электронного документооборота формата, которые в дальнейшем утвердятся приказами службы. Это форматы акта приема-передачи запасов (основных средств), накладной по учету движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации», - рассказали в правительстве.

Отмечается, что их использование позволит бизнесу автоматизировать внутренние процессы работы с документами, а также ускорит взаимодействие с контрагентами. В перспективе доработка информационных систем сэкономит компаниям и предпринимателям деньги, учитывая возрастающие затраты на бумажные документы. Кроме того, документы, сформированные по утвержденным форматам, можно передать в налоговые органы в электронном виде при проведении контрольных мероприятий.

В правительстве напомнили, что развитие ЭДО в числе прочих программ вошло в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».