Безработица в России вновь обновила исторический минимум

Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум, говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
«Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», - приводит сообщение регулятора ТАСС.
Совет директоров Банка России сегодня, 15 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых.