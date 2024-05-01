Общество

Псковичи заняли призовые места на фестивале «Российская школьная весна»

Активисты «Движения первых» из Псковской области заняли призовые места на II Всероссийском фестивале «Российская школьная весна» в Ставрополе. Фестиваль непрофессионального ученического творчества объединил более 1,2 тысячи представителей движения из 79 регионов России для участников от 12 до 18 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой Движения Первых Псковской области

Обращаясь к участникам, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров отметил, что на фестивале ребята смогут раскрыть свой потенциал, сделать еще один шаг в творческом развитии и пожелал им удачи.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок на участие в Российской школьной весне — более 25 000 из 89 регионов России. Это показывает, насколько высок интерес школьников к творческому самовыражению. По итогам региональных отборов в финал в Ставрополе вышли 1,2 тысячи ребят, которые представят экспертному совету более 600 конкурсных работ по 8 творческим направлениям. Уверен, фестиваль станет отличной возможностью для развития творческих навыков участников, а для некоторых — и важным этапом на пути к успешной творческой карьере», — сказал он.

Делегация Псковской области представила свои творческие достижения и показала профессионализм в направлениях: медиа, танцевальное и инструментальное. Церемония награждения прошла на сцене Ставропольского государственного аграрного университета. Лауреатами третьей степени в номинации «Медиа» стали учащиеся средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева (Остров) Кирилл Дмитриев и школы №12 города Великие Луки Семен Коновалов, а в номинации «Инструментальное направление» третье место заняла Полина Филиппова из Линовской средней школы.

«Сам факт того, что мы здесь, в Ставрополе, невероятно ценен. Мы смогли показать всем, что мы — профессионалы своего дела, и это только начало!» — поделились участники фестиваля.

II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» в Ставрополе — масштабный творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества. Организаторами выступают «Движение первых», правительство Ставропольского края, Российский Союз Молодежи, Северо-Кавказский федеральный университет. Конкурсная программа фестиваля проходит в период с 29 по 30 апреля.

Фестиваль впервые прошел как пилотный проект в 2022 году в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. В 2023 году прошел I Всероссийский фестиваль в Ставрополе с 1 по 5 июня.