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Экономика

Премьера программы «Банкротство и точка» на «ПЛН FM». ВИДЕО

02.05.2024 15:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 мая.

Банкротство — тема острая, актуальная и заслуживает особого внимания в рамках отдельного проекта, поскольку сегодня финансово несостоятельным в силу разных причин может стать любой человек.

Эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша в рамках новой программы будут раскрывать радиослушателям разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

В первом выпуске проекта соведущие рассказали, что такое банкротство, в чем его «плюсы» и «минусы». Ведущий — Константин Калиниченко.

Теги: #ПЛН FM #Банкротство и точка
Источник: Псковская Лента Новостей
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