Общество

Псковичам корюшка обходится в 8 раз дороже, чем жителям Ленобласти

С приходом весны и первого тепла на северо-западе России стали продавать корюшку. «Мойка78» изучила цены на этот продукт в разных уголках СЗФО и выяснила, где и за сколько можно приобрести популярную рыбку. Оказалось, что псковичам придется выложить за килограмм корюшки в восемь раз больше, чем жителям Северной столицы.



Фото: foodlife.market

Самые высокие цены на корюшку зафиксированы в Коми: там за килограмм легендарной рыбки в свежем виде с икрой придется заплатить больше 1000 рублей.

В Калининграде, кстати, за корюшку тоже просят кругленькую сумму. Но тут стоит отметить, что продают там камчатскую корюшку, которую приходится доставлять на вертолете. Так что такая цена не удивляет.

Неместной рыбой торгуют и в Псковской области, пишет издание. Туда корюшку привозят из Красноярска. Как рассказали Мойке78 жители мест, где местную корюшку вылавливают, там она стоит в это время года от 300 до 500 рублей за кило. Жителям Пскова предлагают купить килограмм за 840 рублей.



Инфографика: «Мойка78»

Петербуржцы же за недорогой местной корюшкой могут отправиться в соседнюю Ленобласть. Там довольно много предложений по 100-150 рублей за килограмм.

В Ненецком автономном округе корюшку не купить — придется ехать до Архангельска. А там ее продают за 200 рублей за кило. Очень соблазнительные расценки по сравнению с тем, что предлагают у соседей.

А в Мурманске — и того дешевле: всего за 130 рублей килограмм.