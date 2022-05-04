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Общество

Подборку российских фильмов на майские выходные подготовили для псковичей

06.05.2022 10:30|ПсковКомментариев: 0

Многие стараются провести майские праздники на природе. Другие остаются дома и находят время, чтобы посмотреть кино в теплой компании. Онлайн-кинотеатр KION от компании МТС предлагает ознакомиться с подборкой фильмов на праздничные выходные, подходящие под разные обстоятельства: просмотр кино в одиночку, в компании или даже с детьми.

 

Для просмотра кино в большой компании:

«Ярды» (2020, режиссер Андрей Корытко)

Динамичная комедия о погоне за мечтой с участием молодых актеров. Главный герой, Ярик, приезжает покорять Москву — он мечтает о карьере музыканта. Он всегда привык жить на пределе, но в погоне за славой и большими деньгами Ярик теряет чувство меры и подставляет близких людей, не говоря уже о собственном творческом «Я».

«День радио» (2008, режиссер Дмитрий Дьяченко)

Классика российской комедии от знаменитого «Квартета И». Один день из жизни московской радиостанции. Вот-вот должен стартовать прямой эфир, куда придут популярные рокеры. Однако тема life-марафона уже обсуждается на другой радиостанции. Коллектив в горящем режиме обсуждает, как быть в такой ситуации. Потому что если положение не спасти, этот день на радиостанции может стать их последним днем работы. 

Для семейного просмотра с детьми:

«Савва. Сердце воина» (2015, режиссер Максим Фадеев)

Пронзительная история о молодом воине, который решается защитить родной дом. 10-летний Савва живет в деревне, которую защищают белые волны. Но однажды они исчезают, и на родном дом мальчика нападает банда Гиен. Убегая от захватчиков, Савва оказывается в лесу, где знакомится с Ангой — последним из оставшихся белых волков. Вместе они отправляются в путешествие к могущественному Волшебнику, который может помочь им в борьбе с Гиенами.

Фото здесь и далее: МТС

«Элька» (2007, режиссер Владимир Саков)

Мультфильм, несущий бескорыстие и доброе на своих хрупких анимационных плечах. Элька — белый медвежонок, который рядом со своим домом находит необыкновенный туннель, соединяющий Северный и Южный полюс. Благодаря путешествию сквозь него он знакомится с пингвиненком Ташей. Вскоре Элька узнает, что в Антарктиде, на Южном полюсе, пингвины страдают от действий людей, которые похищают снег. Храбрый медвежонок решает помочь Таше.

Для поклонников авторского кино:

«День мертвых» (2021, режиссер Виктор Рыжаков)

Экранизация одноименной театральной пьесы, режиссером-постановщиком которой также является Виктор Рыжаков. Главные герои — мать и сын (Александр Паль и Агриппина Стеклова), которые встречаются в родительскую субботу. Это день памяти предков: после встречи герои едут на кладбище. Причем за один день им нужно объездить несколько могил родственников. В напряженной атмосфере всплывают старые обиды и негодования.

«Медея» (2021, режиссер Александр Зельдович)

Русская интерпретация античной трагедии о Еврипиде. Главная героиня (Тинатин Далакишвили), как и в греческой трагедии, убивает родного брата. После чего отправляется со своим избранником, опальным бизнесменом (Евгений Цыганов), из России в Израиль. Однако по прибытии пару ждут разлад и ссоры. Не в силах это терпеть, девушка решается на рискованный план мести.

Для тех, кто пропустил громкие новинки проката:

«Непослушник» (2022, режиссер Владимир Котт)

Экстремальное драмеди о популярном блогере, который заработал славу и деньги благодаря роликам с жестокими пранками. Порой его розыгрыши переходили черту дозволенного: за один из них Диме угрожает тюремный срок. Скрываясь от сотрудников правоохранительных органов, он оказывается в монастыре, где вынужденно меняет формат поведения и неожиданно для самого себя проникается верой.

«Купе номер 6» (2021, режиссер Юхо Куосманен)

Железнодорожное путешествие из Москвы в Карелию с героями, которые вряд ли бы сошлись в каких-то других обстоятельствах. Главная героиня (Сейди Хаарла) садится на поезд «Москва - Мурманск», ее цель — знакомство с древними петроглифами, расположенными на карельском полуострове. Соседом по купе становится простой русский парень (Юра Борисов), который едет работать на вахту. Между ними возникает конфликт, но позже отношения мужчины и женщины складываются иным образом.

Источник: МТС

Теги: #мтс #фильмы #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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