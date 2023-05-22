Общество

Требования по страхованию мест массового скопления людей ужесточат в России

В России обсуждается страхование объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Оно может стать вмененным, рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев. Он поддержал эту инициативу.

Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. А при инциденте страховщик выплатит гражданам компенсацию. Такой законопроект сейчас обсуждается с ЦБ и Минфином, отметил Николай Журавлев. Он добавил: это позволит освободить бизнес от излишних проверок, а люди смогут получать возмещение сразу и в полном объеме, пишут «Известия».

Такой инструмент должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте за счет предстраховой оценки помещения, сообщили в пресс-службе ЦБ. Однако следует предусмотреть и альтернативные варианты обеспечения ответственности, считают в регуляторе.

Например, позволить компаниям вместо страховки иметь банковскую гарантию или резервный фонд, отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В страховых компаниях поддержали предложение Совфеда. Зачастую граждане не могут получить компенсацию с виновника, потому что погорелец после инцидента сам оказывается банкротом, пояснили в пресс-службе «Югории». Если же сделать такое страхование вмененным, то каждый объект с массовой публичной доступностью или мероприятие должны будут предоставить полис или банковскую гарантию.

При этом лимит выплат нужно установить на уровне 2 млн рублей, считают в «Росгосстрахе».