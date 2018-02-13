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Дороги должны быть постоянно в центре внимания региональных и местных властей - Путин

Держать состояние дорог в центре внимания призвал власти регионального и местного уровня президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта.

По его словам, для улучшения жизни малых городов и поселков нужно «прошить всю территорию страны современными коммуникациями». Федеральные трассы, по его словам, в значительной степени приведены в порядок, «состояние местных дорог никуда не годится, а состояние региональных дорог чуть лучше».

Обращаясь к главам регионов и органам местного самоуправления Путин подчеркнул, что «состояние дорог должно быть постоянно в центре их внимания. «Надо наращивать темпы дорожного строительства, использовать дорожную ипотеку, контракты жизненного цикла», - отметил президент и также поставил задачу до минимума снизить смертность на дорогах в результате ДТП.

В общей сложности за 6 лет, по его словам, надо удвоить расходы на строительство и обустройство дорог в России. На эти цели из всех источников будет направлено в общей сложности более 11 трлн рублей.