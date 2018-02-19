В России и мире

Путин сообщает о наличии у РФ гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие есть в арсенале России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У России такое оружие есть», - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию, говоря о гиперзвуковом оружии, пишет «Интерфакс».

«Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезное преимущество в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скоро сделает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты их просто не догоняют», - отметил президент.

Он рассказал, что важнейшим этапом в разработке современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что новая российская крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

«Дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать», - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию, комментируя графическое изображение полета прототипа ракеты.

«Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», - добавил президент РФ.