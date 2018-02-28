Общество

Амбициозно, но реалистично - Андрей Царев о послании президента РФ Федеральному Собранию

Задачи амбициозные, но реалистичные. Так описал в беседе с корреспондентом Псковской Лента Новостей послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сопредседатель штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина Андрей Царев.

По его мнению, все задачи, поставленные главой государства в послании, основаны на анализе проблемных вопросов (демография, бедность, недостаток трудовых ресурсов и других) и возможностей для развития страны.

«Я бы сказал, что это послание о том, что волнует людей. На мой взгляд, ключевой стала тема сбережения народа России и благополучия граждан. Важно - увеличение на 40% средств на охрану материнства и детства, строительство яслей, увеличение размеров пенсий, программа системной поддержки качества жизни людей старшего поколения. Интересна программа пространственного развития городов - планируется удвоить расходы на эти цели. Хорошо, что звучит тема поддержки на всех уровнях власти волонтеров», - прокомментировал Андрей Царев.

Он подчеркнул, что президентом в послании Федеральному Собранию актуально и правильно обозначено, что заработная плата должна повышаться, что необходимо строить фельдшерско-акушерские пункты, мобильные медицинские комплексы для малых населенных пунктов, что нужно строить новые детские поликлиники, современные школы, что станет возможно благодаря федеральной программе. Не менее важно, отметил собеседник, что президент указал, что расширение электронных госуслуг способствует борьбе с коррупцией.

«Важнейшая тема для нашего региона - инфраструктурные проекты. Псковская область - транзитный регион. Развитие дорожной инфраструктуры - это дополнительные инвестиции, рост объектов экономики вокруг самих дорог. Абсолютно верно Владимир Путин сказал, что нужно заниматься и сельскими дорогами, и региональными, и на эти цели будет выделено 11 триллионов рублей», - заключил Андрей Царев.