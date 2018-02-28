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Александр Козловский: Посылы, озвученные Путиным в Послании, приведут к кадровым переменам в правительстве РФ

Депутат Госдумы Александр Козловский не исключает, что посылы, озвученные 2 марта президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, приведут к смене лиц на руководящих постах в правительстве страны. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

По мнению депутата, уже в мае правительство страны приступит к реализации задач, которые президент озвучил в Послании. «И эти посылы приведут к смене правительства. Должны будут поменяться люди - я это так оцениваю. Задачи стоят амбициозные, поэтому, скорее всего, придут и новые руководители. Но это будет уже, наверное, в мае», - пояснил депутат.

Комментируя послание президента в целом, Александр Козловский отметил, что оно носило программный характер и сильно отличалось от прошлогоднего. По его словам, президент продемонстрировал очень хорошее владение ситуацией по самым разным сферам жизни страны. Очень важным тезисом гость студии считает слова президента о том, что самое ценное в нашей стране - это люди и что вокруг городов и деревень нужно развивать территории. Также депутату импонируют слова Путина о необходимости достойной зарплаты и комфортной жизни для людей, которые поднимали экономику страны, сельское хозяйство. Кроме того Александр Козловский отметил важность тезисов, касающихся развития экономики, модернизации предприятий, повышения уровня благосостояния россиян, их продолжительности жизни, а также важность предложенного комплекса мер в сфере здравоохранения и образования.

Некоторые задачи, озвученные президентом, уже начали реализовываться, отметил гость студии. В частности, с 1 января 2018 года начались выплаты за первого ребенка, а с 1 мая МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума. «Это большой шаг по борьбе с бедностью, о которой президент говорил вчера», - пояснил Александр Козловский.

«Задачи амбициозные, но сказать, что они невыполнимы, нельзя, - отметил депутат, ссылаясь на собственный опыт. - Когда я работал на производстве в Великих Луках, мне тоже говорили западные компании, что какой-то завод в Великих Луках не может реализовать те программы, которые мы хотели развивать, но постепенно мы эти мероприятия проводили, администрация области нам помогла. И мы достигали результата».

Кроме того, в числе важных тезисов Послания президента Александр Козловский перечислил его слова о том, чтобы в среднем каждое второе предприятие проводило модернизацию производства. «Мы сами должны научиться делать оборудование, станки, осваивать новые технологии и внедрять их на своем производстве. Мы обладаем сложнейшими технологиями, запуская ракеты в космос, но зачастую уступаем Западу в более простых вещах», - пояснил гость студии.

Одним из главных посылов президентского Послания Александр Козловский считает часть доклада, касающуюся обеспечения безопасности страны. «Мы все понимаем, кому было это послание, и я думаю, что те, кому оно было адресовано, его уже поняли», - отметил депутат.