Недвижимость

Снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам в России до 7-8% призвал Путин

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна быть снижена до 7-8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию.

Он напомнил, что в прошлом году в стране было выдано около миллиона ипотечных кредитов. «В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальные, но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%», - подчеркнул Путин.

Говоря о доступность жилья, президент отметил, что «для нашей страны это проблема», и поручил увеличить объемы строительства жилья с 80 до 120 млн квадратных метров. Также он поставил задачу «впервые в истории выйти на уровень, чтобы ежегодно 5 млн семей могли улучшать свои жилищные условия».