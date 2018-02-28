Общество

Создание общенациональной программы по борьбе с онкологией инициировал Владимир Путин

Специальную общенациональную программу по борьбе с онкологией призвал создать президент России Владимир Путин. Такую инициативу он провозгласил, выступая с посланием перед Федеральным Собранием.

К разработке и реализации этой программы он предложил науку и отечественную фарминдустрию. «Надо провести в России модернизацию онкоцентров, выстроить современную систему борьбы с онкологическими заболеваниями - от ранней диагностики до лечения. Такой позитивный опыт у нас уже есть», - отметил Путин.

«По всем ключевым показателям, демонстрирующим эффективность оказания помощи онкобольным, надо выйти на самый высокий уровень», - поставил задачу глава государства.