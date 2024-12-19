Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
«Легкая кухня»
Банкет в бане? Легко!
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
Образовательная среда
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Защитить от хулиганов
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
От стекляшки до «чебурашки»
Платное лечение
Константин Калиниченко Публикаций: 353
19.12.2024 16:500 В мечтах о мире накануне нового года 12.12.2024 16:394 Постимперские фантомные боли 05.12.2024 16:243 Очковтирательство как система 28.11.2024 17:373 Ложное движение по замкнутому кругу 21.11.2024 17:020 Токсичные осколки Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
Блоги / Константин Калиниченко

В мечтах о мире накануне нового года

19.12.2024 16:50|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила»

Джордж Оруэлл «1984»

Все прогрессивное человечество последние несколько недель только и говорит, что о мире. Обсуждают разные варианты, схемы, компромиссы. Взоры обращены к избранному президенту США Дональду Трампу, ведь он обещал, как только станет главой государства, примирить враждующие стороны в максимально сжатые сроки. Есть даже на этот счет какой-то «План Трампа».

В России апеллируют к успехам на полях сражений, высшее руководство говорит о мире, какой вариант нас устроит, а на что мы не можем пойти ни при каких обстоятельствах.

На Украине говорят примерно о том же – бодрятся, рассуждают в том смысле, что мир возможен только по границам 1991 года. Но даже в этих абсурдных, с учетом реальных обстоятельств, требованиях невооруженным глазом видно, что все устали от противостояния, которому, кажется, не видно конца.

Западная Европа тоже оперирует «словарем мира», правда, с опаской – есть у современной Европы ощущение шахматного цугцванга, когда любое развитие событий ухудшает ситуацию. Но невооруженным глазом видно – тяжело старушке-Европе в условиях войны. Евросоюз – это такая вольерная форма жизни, ей в брутальных джунглях некомфортно, там холодно, а окружающие злобны и агрессивны.

В общем, все говорят о мире накануне четвертого года военного противостояния. Но есть ли реальные перспективы завершения конфликта, кроме «критической массы» разговоров? Увы, на этот счет у меня большие сомнения. При всей очевидности того, что любая война должна закончиться миром, есть очень много его противников, желающих продолжения кровавого банкета. Смотрите сами.

Во-первых, против мира западные, прежде всего американские, демократы-глобалисты. Они живут экспансией, для которой необходимо хоть какое-то разумное обоснование. НАТО живет лишь до тех пор, пока есть враг – реальный или вымышленный, это совершенно непринципиально. Наличие врага позволяет расширять НАТО на Восток. Россия в формате опасного врага для них – идеальная политическая ситуация. Посмотрите, как легко и непринужденно в Североатлантический альянс влились Финляндия и Швеция, которые даже в эпоху СССР принципиально хранили «внеблоковую девственность». И чем дольше будет продолжаться «горячая фаза» конфликта, тем больше дивидендов извлекут западные глобалисты.

Во-вторых, против мира «Соединенные Штаты Европы». Евробюрократы, кажется, увлеклись зомбированием местного населения, которое совершенно отвыкло жить в жестких условиях. Европеец XXI века привык к комфорту и твердой уверенности в завтрашнем дне. А лидеры Евросоюза уже три года наводят панику, что, если не остановить русских на Украине, завтра они дойдут до Лиссабона, и начнется в просвещенной Европе совсем другая жизнь. Под этот прогноз рисуются хрестоматийные картинки зомби-апокалипсиса, многие европейцы, подверженные пропаганде, реально полагают, что, только вооружая Украину, есть шанс сохранить себя и избежать порабощения «новыми варварами». Отсюда эта картина маслом выглядит смешно и нелепо. Но тут не надо смеяться – человеку свойственно заблуждаться. У нас, знаете ли, тоже предостаточно смехотворных мифов о современной Европе.

Следует добавить, что такое нагнетание массовой истерии во многом позволяет европейской левацкой евробюрократии сохранять власть в своих руках. Пугая страшной Россией собственный электорат, можно делать вещи, за которые в прежние, нормальные времена, правящие партии мигом угодили бы в политические маргиналы. С плохо скрываемым удивлением я смотрю, например, на соседнюю Эстонию, где местные и общеевропейские власти, кажется, просто решили выжать из людей все возможные соки. Так, был введен «налог на безопасность» — это +2% к подоходному налогу и еще +2% в виде налога с оборота в виде акциза на все товары, реализуемые в стране. Другими словами, просто ввели новый 4%-ный налог. Дополнительно Эстония, вместе с Латвией и Литвой, отсоединилась от российской энергосистемы. Теперь у них свое, правильное демократическое электричество, но есть нюанс. Оно оказалось как-то слишком дорого. Настолько, что небогатые граждане Эстонии вынуждены платить за него в 3,4 раза дороже, чем куда более богатые финны. В стране пока наблюдается растерянность, люди явно к этому были не готовы. Ну да на какие издержки не пойдешь, ради высоких идеалов демократии. Жизнь сильно подорожала, зато кукиш России показали. Есть, правда, ощущение, что через некоторое время граждане Эстонии начнут что-то подозревать. Что свобода от всего русского слишком тесно связана с ухудшением качества жизни, а нападать на маленькую, но гордую страну никто и не собирался. Но это вопрос будущего, пока там еще готовы терпеть.

Это я к тому, что в нормальной реальности одной инициативы повысить налоги хватило бы для того, чтобы правящие в Эстонии реформисты отправились прозябать в глубокую оппозицию. А сейчас ничего, уверенно держатся у власти. Так что поднимать градус эскалации напряженности и лепить из России ядерного монстра и поддерживать Украину там будут до тех пор, пока у местного электората не иссякнет терпение.

В-третьих, против мира наши т.н. турбопатриоты. Разрозненный конгломерат людей, от поднявших голову обломков националистических движений, в большинстве своем запрещенных и признанных экстремистами, до какого-нибудь Дугина и сторонников идеи панславизма. Идеологический винегрет, где перемешано все, что долго лежало и плесневело по дальним углам холодильника, а теперь получило право на вторую жизнь. Они, при определенных сомнениях в адекватности, все же четко понимают, что эта эпоха в стиле «милитари» — их единственный шанс быть замеченными и как-то участвовать в активной политике. Возьмите того же Дугина – года 3 назад его знали исключительно внутри узкого сообщества философов и то, скорее, в качестве большого оригинала. А сегодня человека регулярно цитируют ведущие медиа страны. Этой группе неважно, что говорить, лишь бы эскалация не ослабевала. Именно они чаще других с восторгом и придыханием рассуждают про тактическое ядерное оружие и радиоактивный пепел. И, само собой, про смерть как высшую форму патриотизма и любви к Родине. Чем-то похоже на радикальный ислам, но я не аятолла, чтобы эти нюансы грамотно разъяснить широкой публике.

В-четвертых, против мира украинский режим президента Зеленского. Его, честно говоря, можно понять. Этот режим жив, пока идет война. Любой ее исход означает потерю власти. Зеленский, де-юре, и сегодня нелегитимный президент, срок его полномочий истек, а новых выборов просто не стали проводить. А для мирного времени обычно нужны другие руководители. Тут уместно вспомнить, что ультрапопулярный сэр Уинстон Черчилль потерял власть, как только Вторая мировая подошла к концу. Россия, в этом смысле, представляет собой исключение, которое, как известно, лишь подтверждает общее правило. Так что правящая украинская клика будет зубами цепляться за власть и оттягивать наступление мира, как приговоренный к высшей мере оттягивает день казни.

В-пятых, военно-промышленный комплекс, генералы и адмиралы. Ну, их как-то даже грешно упрекать в отсутствии стремления к миру. Тут все очевидно, не вижу смысла растекаться мыслью по древу.

В-шестых, категорически против мира российская несистемная оппозиция и политэмигранты. Для них война означает относительно комфортную жизнь, возможность существовать за счет «принимающей стороны». Эти люди сегодня – без роду и племени. Дорога в Россию для них закрыта, если только нет желания пройти через тюремное «чистилище». Но стоит конфликту утратить острую фазу, как они станут попросту лишними в парадигме отношений России и Запада. Точно так же советские политэмигранты моментально стали «лишними людьми» в конце 1980-х, правда, тогда никто их не преследовал, многие, подобно Солженицыну, смогли без проблем вернуться на Родину. Сейчас такой вариант нет смысла даже рассматривать. Поэтому, не удивлюсь, если псковские политрелоканты, осевшие в Риге, регулярно ходят в местный Домский собор и ставят свечки за продолжение войны. «Кому война – кому мать родна» — эта формула идеально подходит нашим бывшим землякам.

Вот, как много самых разных сторонников продолжения войны. У каждого свои логика и аргументы. Но их всех объединяет то, что в условиях войны они «на коне», а в мирное время, скорее всего, у них нет никаких интересных перспектив.

А теперь задайте себе вопрос: а кто у нас «люди мира»? Те, кому мир выгоднее войны? Если не касаться абстрактного понятия «простых людей», а говорить о сильных мира сего, тех, кто обладает лоббистскими возможностями.

Что, нет ответа? То-то же.

Поэтому, я бы в 2025 году не торопился ставить на мир.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 185 человек
19.12.2024, 17:270 В псковских торговых центрах 21 декабря устроят предновогоднюю ярмарку и шоу 19.12.2024, 17:190 Таксист в Пскове нашел в машине потерянную банковскую карту и оплатил ею ставки 19.12.2024, 17:101 Игорь Максимов: Работать в «Псковских тепловых сетях» — престижно 19.12.2024, 17:090 Александр Борисов: Президент уделил особое внимание мерам поддержки участников СВО и членов их семей
19.12.2024, 17:050 Бюджетное послание-2024: как жить будем? 19.12.2024, 16:550 Иван Белугин: Важно, что про поддержку образования и молодежной политики не забывают 19.12.2024, 16:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 декабря 19.12.2024, 16:510 Демонтаж ограждения возле хлебокомбината обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове
19.12.2024, 16:500 В мечтах о мире накануне нового года 19.12.2024, 16:480 Прямая линия с Владимиром Путиным длилась более 4 часов 19.12.2024, 16:410 Денис Иванов: Вытрезвители уже прошли свой этап актуальности 19.12.2024, 16:360 Путин предложил меры по сокращению трудовой миграции в России
19.12.2024, 16:300 Все озвученные губернатором цели и задачи реалистичны и достижимы – Александр Борисов 19.12.2024, 16:250 В Финляндии конфисковали самолет, летевший в Псков 19.12.2024, 16:200 «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости поверки счетчиков 19.12.2024, 16:170 Владимир Путин: Бумажная журналистика сохранит свое место, если будет качественный контент
19.12.2024, 16:150 Светофор установят на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове 19.12.2024, 16:150 Объем торговли РФ и Китая составляет более 220 млрд долларов - президент 19.12.2024, 16:100 Александр Котов: Мы видим существенные позитивные изменения в результате муниципальной реформы 19.12.2024, 16:060 Пскович поинтересовался у Путина судьбой ключевой ставки
19.12.2024, 16:050 Две фальшивки изъяли в Пскове 19.12.2024, 16:040 Наталья Исакова: Бюджет Псковской области 2025 года направлен на решение важнейших задач 19.12.2024, 16:030 Проект кругового движения на улице Яна Райниса планируют разработать в 2025 году 19.12.2024, 15:590 Россия входит в тройку крупнейших экспортеров продовольствия — Путин
19.12.2024, 15:551 Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове 19.12.2024, 15:540 Бронзовая песня 19.12.2024, 15:521 Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции 19.12.2024, 15:490 Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов
19.12.2024, 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024, 15:240 Путин: РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины 19.12.2024, 15:210 Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области 19.12.2024, 15:190 Газификация – главный вопрос для Псковской области на прямой линии с Путиным
19.12.2024, 15:170 Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове 19.12.2024, 15:010 Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов 19.12.2024, 14:540 Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин 19.12.2024, 14:490 Андрей Козлов: Губернатор в послании много сказал о поддержке проблемных областей
19.12.2024, 14:351 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2024. СТЕНОГРАММА 19.12.2024, 14:350 Президент призвал укреплять в России миграционную работу 19.12.2024, 14:320 Произведения Чайковского, Мендельсона, фон Вебера прозвучат в псковской филармонии 25 декабря 19.12.2024, 14:140 Путин: Будем вести работу над привлечением крупных компаний в регионы
19.12.2024, 14:070 Линия жизни художника Куликова (который из Опочки) 19.12.2024, 14:040 Реконструкция котельной №18 в Пскове позволит подключить к теплу порядка 20 домов 19.12.2024, 13:490 Алексей Севастьянов о бюджетном послании: Векторы определены, и они достигаемы 19.12.2024, 13:430 Путин высоко оценил качество российского кино и подтвердил интерес к нему своей семьи
19.12.2024, 13:240 Светофор устанавливают на пешеходном переходе напротив школы №23 в Пскове 19.12.2024, 13:180 10 км тепловых сетей заменили в Пскове в 2024 году — Игорь Максимов 19.12.2024, 13:111 Россия сохраняет позиции в мировой экономике — президент 19.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024
19.12.2024, 12:570 В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек 19.12.2024, 12:542 Путин: Уровень безработицы рекордно низкий 19.12.2024, 12:530 Не поддаваться на психологическое давление мошенников призвали россиян 19.12.2024, 12:480 Экономика Псковской области наращивает обороты — Александр Козловский
19.12.2024, 12:442 Президент России заявил о росте реальных зарплат на 9% в 2024 году 19.12.2024, 12:430 Александр Братчиков: Главное в бюджетном послании — увеличение собственных доходов 19.12.2024, 12:340 До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 20 декабря 19.12.2024, 12:320 Штрафы для юрлиц за нарушения в сфере занятости населения закрепили в законе Псковской области 
19.12.2024, 12:280 Правительство области перестанет составлять среднесрочный финансовый план 19.12.2024, 12:251 Путин: Рост экономики России за два года составил около 8% 19.12.2024, 12:170 Каталоги трёх фестивалей анимации и литературы передал в дар псковским библиотекам Пушкинский заповедник 19.12.2024, 12:150 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024
19.12.2024, 12:120 Закон об управлении собственностью региона скорректировали в Псковской области 19.12.2024, 12:090 Закон о местном референдуме в Псковской области принял региональный парламент 19.12.2024, 12:070 Стартовала прямая линия президента России Владимира Путина 19.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Максимовым
19.12.2024, 12:040 Герб Псковской области разрешили наносить на сувенирах для награждения спортсменов 19.12.2024, 12:020 Мировым судьей в Стругокрасненском районе назначили Владимира Пронченко 19.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 декабря 19.12.2024, 11:592 Выплаты отдельным категория граждан в Псковской области увеличат на 4,5% в 2025 году
19.12.2024, 11:550 Гдовский район стал муниципальным округом 19.12.2024, 11:500 Мировым судьей в Палкинском районе назначили Елену Васильеву 19.12.2024, 11:480 Учреждена должность советника губернатора Псковской области в представительстве в Москве 19.12.2024, 11:410 Ближнее Запсковье признали единой зоной охраны объектов культурного наследия
19.12.2024, 11:410 Последние корректировки внесли в бюджет Псковской области 2024 года 19.12.2024, 11:381 Органам МСУ в Псковской области передали полномочия по регистрации браков 19.12.2024, 11:360 Порядок уведомления о проведении публичных мероприятий изменили в Псковской области 19.12.2024, 11:311 Псковская область выставила на торги 49% в уставном капитале ФК «Псков-747»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru