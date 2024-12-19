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В мечтах о мире накануне нового года

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила»

Джордж Оруэлл «1984»

Все прогрессивное человечество последние несколько недель только и говорит, что о мире. Обсуждают разные варианты, схемы, компромиссы. Взоры обращены к избранному президенту США Дональду Трампу, ведь он обещал, как только станет главой государства, примирить враждующие стороны в максимально сжатые сроки. Есть даже на этот счет какой-то «План Трампа».

В России апеллируют к успехам на полях сражений, высшее руководство говорит о мире, какой вариант нас устроит, а на что мы не можем пойти ни при каких обстоятельствах.

На Украине говорят примерно о том же – бодрятся, рассуждают в том смысле, что мир возможен только по границам 1991 года. Но даже в этих абсурдных, с учетом реальных обстоятельств, требованиях невооруженным глазом видно, что все устали от противостояния, которому, кажется, не видно конца.

Западная Европа тоже оперирует «словарем мира», правда, с опаской – есть у современной Европы ощущение шахматного цугцванга, когда любое развитие событий ухудшает ситуацию. Но невооруженным глазом видно – тяжело старушке-Европе в условиях войны. Евросоюз – это такая вольерная форма жизни, ей в брутальных джунглях некомфортно, там холодно, а окружающие злобны и агрессивны.

В общем, все говорят о мире накануне четвертого года военного противостояния. Но есть ли реальные перспективы завершения конфликта, кроме «критической массы» разговоров? Увы, на этот счет у меня большие сомнения. При всей очевидности того, что любая война должна закончиться миром, есть очень много его противников, желающих продолжения кровавого банкета. Смотрите сами.

Во-первых, против мира западные, прежде всего американские, демократы-глобалисты. Они живут экспансией, для которой необходимо хоть какое-то разумное обоснование. НАТО живет лишь до тех пор, пока есть враг – реальный или вымышленный, это совершенно непринципиально. Наличие врага позволяет расширять НАТО на Восток. Россия в формате опасного врага для них – идеальная политическая ситуация. Посмотрите, как легко и непринужденно в Североатлантический альянс влились Финляндия и Швеция, которые даже в эпоху СССР принципиально хранили «внеблоковую девственность». И чем дольше будет продолжаться «горячая фаза» конфликта, тем больше дивидендов извлекут западные глобалисты.

Во-вторых, против мира «Соединенные Штаты Европы». Евробюрократы, кажется, увлеклись зомбированием местного населения, которое совершенно отвыкло жить в жестких условиях. Европеец XXI века привык к комфорту и твердой уверенности в завтрашнем дне. А лидеры Евросоюза уже три года наводят панику, что, если не остановить русских на Украине, завтра они дойдут до Лиссабона, и начнется в просвещенной Европе совсем другая жизнь. Под этот прогноз рисуются хрестоматийные картинки зомби-апокалипсиса, многие европейцы, подверженные пропаганде, реально полагают, что, только вооружая Украину, есть шанс сохранить себя и избежать порабощения «новыми варварами». Отсюда эта картина маслом выглядит смешно и нелепо. Но тут не надо смеяться – человеку свойственно заблуждаться. У нас, знаете ли, тоже предостаточно смехотворных мифов о современной Европе.

Следует добавить, что такое нагнетание массовой истерии во многом позволяет европейской левацкой евробюрократии сохранять власть в своих руках. Пугая страшной Россией собственный электорат, можно делать вещи, за которые в прежние, нормальные времена, правящие партии мигом угодили бы в политические маргиналы. С плохо скрываемым удивлением я смотрю, например, на соседнюю Эстонию, где местные и общеевропейские власти, кажется, просто решили выжать из людей все возможные соки. Так, был введен «налог на безопасность» — это +2% к подоходному налогу и еще +2% в виде налога с оборота в виде акциза на все товары, реализуемые в стране. Другими словами, просто ввели новый 4%-ный налог. Дополнительно Эстония, вместе с Латвией и Литвой, отсоединилась от российской энергосистемы. Теперь у них свое, правильное демократическое электричество, но есть нюанс. Оно оказалось как-то слишком дорого. Настолько, что небогатые граждане Эстонии вынуждены платить за него в 3,4 раза дороже, чем куда более богатые финны. В стране пока наблюдается растерянность, люди явно к этому были не готовы. Ну да на какие издержки не пойдешь, ради высоких идеалов демократии. Жизнь сильно подорожала, зато кукиш России показали. Есть, правда, ощущение, что через некоторое время граждане Эстонии начнут что-то подозревать. Что свобода от всего русского слишком тесно связана с ухудшением качества жизни, а нападать на маленькую, но гордую страну никто и не собирался. Но это вопрос будущего, пока там еще готовы терпеть.

Это я к тому, что в нормальной реальности одной инициативы повысить налоги хватило бы для того, чтобы правящие в Эстонии реформисты отправились прозябать в глубокую оппозицию. А сейчас ничего, уверенно держатся у власти. Так что поднимать градус эскалации напряженности и лепить из России ядерного монстра и поддерживать Украину там будут до тех пор, пока у местного электората не иссякнет терпение.

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В-третьих, против мира наши т.н. турбопатриоты. Разрозненный конгломерат людей, от поднявших голову обломков националистических движений, в большинстве своем запрещенных и признанных экстремистами, до какого-нибудь Дугина и сторонников идеи панславизма. Идеологический винегрет, где перемешано все, что долго лежало и плесневело по дальним углам холодильника, а теперь получило право на вторую жизнь. Они, при определенных сомнениях в адекватности, все же четко понимают, что эта эпоха в стиле «милитари» — их единственный шанс быть замеченными и как-то участвовать в активной политике. Возьмите того же Дугина – года 3 назад его знали исключительно внутри узкого сообщества философов и то, скорее, в качестве большого оригинала. А сегодня человека регулярно цитируют ведущие медиа страны. Этой группе неважно, что говорить, лишь бы эскалация не ослабевала. Именно они чаще других с восторгом и придыханием рассуждают про тактическое ядерное оружие и радиоактивный пепел. И, само собой, про смерть как высшую форму патриотизма и любви к Родине. Чем-то похоже на радикальный ислам, но я не аятолла, чтобы эти нюансы грамотно разъяснить широкой публике.

В-четвертых, против мира украинский режим президента Зеленского. Его, честно говоря, можно понять. Этот режим жив, пока идет война. Любой ее исход означает потерю власти. Зеленский, де-юре, и сегодня нелегитимный президент, срок его полномочий истек, а новых выборов просто не стали проводить. А для мирного времени обычно нужны другие руководители. Тут уместно вспомнить, что ультрапопулярный сэр Уинстон Черчилль потерял власть, как только Вторая мировая подошла к концу. Россия, в этом смысле, представляет собой исключение, которое, как известно, лишь подтверждает общее правило. Так что правящая украинская клика будет зубами цепляться за власть и оттягивать наступление мира, как приговоренный к высшей мере оттягивает день казни.

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В-пятых, военно-промышленный комплекс, генералы и адмиралы. Ну, их как-то даже грешно упрекать в отсутствии стремления к миру. Тут все очевидно, не вижу смысла растекаться мыслью по древу.

В-шестых, категорически против мира российская несистемная оппозиция и политэмигранты. Для них война означает относительно комфортную жизнь, возможность существовать за счет «принимающей стороны». Эти люди сегодня – без роду и племени. Дорога в Россию для них закрыта, если только нет желания пройти через тюремное «чистилище». Но стоит конфликту утратить острую фазу, как они станут попросту лишними в парадигме отношений России и Запада. Точно так же советские политэмигранты моментально стали «лишними людьми» в конце 1980-х, правда, тогда никто их не преследовал, многие, подобно Солженицыну, смогли без проблем вернуться на Родину. Сейчас такой вариант нет смысла даже рассматривать. Поэтому, не удивлюсь, если псковские политрелоканты, осевшие в Риге, регулярно ходят в местный Домский собор и ставят свечки за продолжение войны. «Кому война – кому мать родна» — эта формула идеально подходит нашим бывшим землякам.

Вот, как много самых разных сторонников продолжения войны. У каждого свои логика и аргументы. Но их всех объединяет то, что в условиях войны они «на коне», а в мирное время, скорее всего, у них нет никаких интересных перспектив.

А теперь задайте себе вопрос: а кто у нас «люди мира»? Те, кому мир выгоднее войны? Если не касаться абстрактного понятия «простых людей», а говорить о сильных мира сего, тех, кто обладает лоббистскими возможностями.

Что, нет ответа? То-то же.

Поэтому, я бы в 2025 году не торопился ставить на мир.

Константин Калиниченко