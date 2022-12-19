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Продажи битопливной Lada Granta запустили в России

«АвтоВАЗ» запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении автопроизводителя.

«АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-Авто" объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике Lada устанавливается на самую доступную модель», - приводит сообщение РИА Новости.

Как уточнили в «АвтоВАЗе», доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей.

Газобаллонное оборудование монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме «АТС-Авто» - партнере «АвтоВАЗа» по всем проектам CNG.

«Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования», - добавили в компании.

Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет 340 литров. Средний расход газа – 6,1 кубометра на 100 километров. По информации автопроизводителя, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки.