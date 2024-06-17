АвтоМир / Автомобили

Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers

Плюсы пикапов Sollers озвучил руководитель автосалона «Бизнес Град» Артем Вишнев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Плюсом Sollers является то, что есть у них пикапы - это ST6, ST8, ST9. Это небольшой автомобиль повышенной проходимости. Сзади имеется кузов для перевозки каких-либо грузов. Здесь и кроется неоспоримый плюс Sollers. В остальном автомобили абсолютно конкурентные, у каждого есть своя положительная сторона. Что у "ГАЗ", что у Sollers», - сказал Артем Вишнев.

Напомним, автосалон «Бизнес Град» представит пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

«Бизнес Град» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+