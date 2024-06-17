←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 16.09.2025 13:370 Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers 12.09.2025 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи 12.09.2025 12:300 «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН 12.09.2025 11:290 Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН 11.09.2025 17:000 Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers

16.09.2025 13:37|ПсковКомментариев: 0

Плюсы пикапов Sollers озвучил руководитель автосалона «Бизнес Град» Артем Вишнев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Плюсом Sollers является то, что есть у них пикапы - это ST6, ST8, ST9. Это небольшой автомобиль повышенной проходимости. Сзади имеется кузов для перевозки каких-либо грузов. Здесь и кроется неоспоримый плюс Sollers. В остальном автомобили абсолютно конкурентные, у каждого есть своя положительная сторона. Что у "ГАЗ", что у Sollers», - сказал Артем Вишнев.

Напомним, автосалон «Бизнес Град» представит пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. 

«Бизнес Град» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team. 

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+ 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4758 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице» Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.09.2025, 14:180 Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» 16.09.2025, 13:370 Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers 16.09.2025, 13:140 Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 16.09.2025, 11:290 Появилось фото сгоревшего на АЗС в Печорах Mercedes
16.09.2025, 11:180 Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers 16.09.2025, 11:110 «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 15.09.2025, 22:190 Водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу в Пскове и устроил лобовое столкновение. ФОТО 15.09.2025, 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате
15.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября 15.09.2025, 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025, 20:202 Фотофакт: У здания «Псковавтотранс» исчез памятник автобусу-труженику 15.09.2025, 18:340 Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы
15.09.2025, 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков» 15.09.2025, 15:440 Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола 15.09.2025, 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове 15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах
15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН 15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября 14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября
14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 14:080 Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе 14.09.2025, 11:210 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся в Псковском районе, пострадали двое
14.09.2025, 10:320 Ford загорелся после наезда на дерево в Пустошкинском районе, водитель скончался 13.09.2025, 15:010 Подозреваемый в грабеже врезался в автомобиль около ТЦ «Р16» в Пскове 13.09.2025, 14:000 Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто 13.09.2025, 12:400 Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo
13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили 13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку 12.09.2025, 21:110 Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ
12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО 12.09.2025, 17:562 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне
12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60% 12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи 12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО
12.09.2025, 17:050 Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам 12.09.2025, 15:501 Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов 12.09.2025, 15:450 Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове 12.09.2025, 15:370 Вопрос дублера Рижского проспекта в Пскове прорабатывается — Станислав Стармолотов
12.09.2025, 15:290 Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области 12.09.2025, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым 12.09.2025, 14:490 В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель 12.09.2025, 14:340 Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество
12.09.2025, 13:100 Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках  12.09.2025, 12:420 «Инфраструктура для жизни»: Завершение ключевых дорожных объектов станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 12.09.2025, 12:390 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 12.09.2025, 12:300 «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН
12.09.2025, 12:010 Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона 12.09.2025, 11:501 Дедовичанку оштрафовали за использование поддельных водительских прав 12.09.2025, 11:290 Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН 12.09.2025, 11:220 Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн
12.09.2025, 11:000 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 12.09.2025, 10:230 Дорогу отремонтировали в деревне Старая Пустошка после вмешательства прокуратуры 12.09.2025, 09:520 «Газель» сгорела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 12.09.2025, 09:000 Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове
11.09.2025, 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 11.09.2025, 20:400 Новый тротуар и современное освещение появились на улице Киселева в Пскове 11.09.2025, 19:250 ДТП произошло на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной 11.09.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября
11.09.2025, 17:450 Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября 11.09.2025, 17:000 Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН 11.09.2025, 13:010 Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи 11.09.2025, 12:510 «Новые люди» внесут закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями
11.09.2025, 12:400 Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа 11.09.2025, 12:100 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 11.09.2025, 12:020 Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам 11.09.2025, 09:300 Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН
10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос 10.09.2025, 16:300 На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения 10.09.2025, 14:561 Интерактив: «Опасные Газели» на Западной 10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.