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АвтоМир / Дороги

Опубликована схема перекрытия дорог в Пскове на время Ганзы

19.06.2019 20:26|ПсковКомментариев: 0

На время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в центре города Пскова вводится ограничение движения автотранспорта. Временное прекращение движения будет организовано по нескольким зонам, связанным с расположением основных праздничных пространств. На сайте ОМСУ опубликована схема, на которой обозначены территории ограничения движения транспортных средств.

Уточняется, что территория №1 (центральная часть города) будет закрыта на все дни проведения Ганзейский дней, то есть с 8 утра 26 июня до 7 утра 1 июля.

На территории №2, границами которой выступают берег реки Великой, улица Гражданская, улица Кузнецкая, улица К. Маркса и площадь Ленина, разрешается проезд в дневное время только по специальным пропускам (в ночное время – без пропусков).

Наконец, территория №3, простирающаяся от улицы К. Маркса до берега реки Псковы и включающая в себя Финский парк, улицы Красных партизан, Спегальского, Воровского, Милицейскую, частично улицы Гоголя, Некрасова и Свердлова, будет перекрыта 27 июня с 13:00 до 19:00, 29 июня с 22:00 до 01:00 и 30 июня с 12:30 до 19:30.

Напомним, для всего транспорта, кроме общественного, будет закрыт проезд по Октябрьской площади, по улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня.

В качестве объездов определены улицы К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), М. Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 6:00 27 июня до 24:00 30 июня будет перекрыто движение по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до Некрасова, улице Ленина, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от Детской до Георгиевской.

Объезд - по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала), М. Горького, мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Временное прекращение движения на период с 27 по 30 июня (кроме ночных часов) вводится по улице Советской от улицы Кузнецкой до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от улицы Гражданской до улицы Некрасова, улице Калинина от улиц Кузнецкой до Георгиевской, по улице Свердлова от улиц К.Маркса до Калинина, по улице Гоголя от улиц К.Маркса до Комсомольского переулка, по улице Некрасова от К.Маркса до Советской, по улицам Воеводы Шуйского, Георгиевской, Детской, по Комсомольскому переулку, по Музейному переулку, по улице Ленина, по набережной реки Великой.

Объехать участки можно будет по Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала); М. Горького и мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта на Октябрьской площади, участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской в период с 20:00 25 июня до 24:00 30 июня.

Движение городского общественного транспорта в данные периоды времени также будет осуществляться по измененной схеме.

Теги: #дороги Пскова #Ганза #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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