АвтоМир / Дороги

Улицу Юности рассчитывают ввести в эксплуатацию в ближайшее время - замглавы Пскова

Улицу Юности в Пскове рассчитывают ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Как сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заместитель главы администрации города Елена Жгут, власти муниципалитета рассчитывают, что это произойдет в декабре.

«Дорога на улице Юности уже готова, но здесь вопросы только к подрядчику, который не представляет нам документы, чтобы мы могли все полностью оплатить, и не устраняет недоделки. Но надеемся, что в декабре мы примем эту улицу, и она будет функционировать в полной мере», - отметила Елена Жгут.

Также заместитель главы администрации Пскова добавила, что после того, как улицу введут в эксплуатацию, там заработает автобусное движение: «Активно сотрудничаем с подрядчиком, чтобы это можно было быстрее реализовать».