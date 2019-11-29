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Троицкий мост и Рижский проспект приведут в нормативное состояние в 2020 году

На реконструкцию Троицкого моста планируют направить порядка 300 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в ходе ремонта мост планируют перекрывать частями, но, возможно, придется перекрыть полностью.

Борис Елкин отметил, что регион рассчитывает на поддержку федерального центра в данном вопросе, так как речь идет о колоссальной сумме.

Также в 2020 году планируется начать ремонт Рижского проспекта.

«Нужно уложить качественный асфальт в два слоя. Хотелось бы сделать максимально тротуары, но мы ограничены бюджетными рамками. Все сделать в рамках нацпроекта не получиться, будет докручивать остальное за счет регионального бюджета», - прокомментировал Елкин.

Что касается объемов, то, по словам спикера, планируется провести ремонт дорожного покрытия от Кремля до улицы Юбилейной.