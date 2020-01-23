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Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений установят на трассах в Псковской области

Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на трассах в Псковской области в 2020-2021 годах. На сайте госзакупок объявлен конкурс на установку систем контроля.

На монтаж 65 камер в Ленинградской области и 4-х в Псковской предусмотрено 43 млн 550 тысяч с учетом НДС по ставке 20%. Столько составляет начальная цена контракта. Заказчиком работ выступает ООО «Региональный информационный центр». Дата подведения итогов конкурса - 10 марта.

В 2020 году камера появится на участке 204-206 км Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. В следующем году на этой дороге их установят еще две на участках 286-287 и 540-543 км.

Кроме того, система видеоконтроля появится на 7-8 км А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой.