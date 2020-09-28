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Фотофакт: Завершена укладка асфальта на улице Гражданской

В Пскове завершена укладка асфальта на проезжей части улицы Гражданской и на улице Яна Фабрициуса, от площади Победы до улицы Гражданской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уложен верхний слой асфальта, в том числе на Гражданской.

На участке Гражданской, от Фабрициуса до Спортивной, асфальт появился на примыканиях улицы.

На тротуарах подготовлено основание.

На участке улицы Фабрициуса, от Гражданской до Металлистов, продолжается работа с сетями.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской должна закончиться в Пскове 28 ноября.