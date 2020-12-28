АвтоМир / Дороги

«Автомобильные дороги Пскова» - история развития, высокого качества и новых технологий

ООО «Автомобильные дороги Пскова» - компания, которая уже более 10 лет работает на дорожно-строительном рынке Псковской области и зарекомендовала себя как крупный налогоплательщик, надежный партнер и добросовестный подрядчик. В послужном списке организации – более сотни крупнейших объектов дорожной инфраструктуры региона. Среди них искусственные сооружения на федеральных и региональных дорогах, автомагистрали федерального и регионального значения, объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Компания основана и зарегистрирована в Псковской области 13 ноября 2009 года. С момента создания и по сегодняшний день ее возглавляет Юрий Губин - участник строительства Байкало-Амурской магистрали и других значимых транспортных объектов страны, почетный дорожник России, который заслуженно пользуется уважением и авторитетом в коллективе. Под его руководством создано динамично развивающееся предприятие, где специалистам открывается многолетняя перспектива развития и карьерного роста.

На сегодняшний день компания насчитывает 9 обособленных подразделений, охватывающих южные районы региона. Представительства АДП есть в Кунье, Великих Луках, Новосокольниках, Идрице, Пустошке, Опочке, Невеле, Усвятах и Локне. В общей сложности штат сотрудников насчитывает около 600 человек. Это инженеры, техники, проектировщики, асфальтобетонщики, машинисты, дорожные рабочие и представители других специальностей, необходимых на любой стройке дорог, искусственных сооружений и покрытий. Все они выполняют общую задачу – содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Предприятие оснащено более 200 единицами техники, оборудованной современными системами безопасности: ГЛОНАСС, видеонаблюдением, видеорегистраторами для контроля качества выполняемых работ.

«Автомобильные дороги Пскова» имеют и собственную производственную базу. Асфальтобетонный завод, который расположен в Пустошке, выпускает все виды асфальтобетонных смесей, применяемых сегодня в дорожном строительстве, в том числе соответствующие требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия». Кроме того, компания производит битумную эмульсию для дорожного строительства, металлоконструкции, осуществляет мойку щебня для качественного производства работ.

Предприятие располагает и собственной аттестованной испытательной лабораторией, благодаря которой производственные процессы контролируются на всех этапах строительства: от выпуска материала до конечного результата на объекте.

За 11 лет работы «Автомобильных дорог Пскова» на территории Псковской области введено в эксплуатацию 52 объекта капитального и текущего ремонта и более 63 водопропускных труб. Среди важных объектов – капремонт моста через реку Плюсса, капитальный ремонт двух мостов (через реки Синяя и Плисса) и двух путепроводов через железнодорожные пути на федеральной трассе Р-23.

В 2015 году при поддержке предприятия восстановлен мемориальный комплекс жертвам концлагеря «Дулаг-100» в Порховском районе.

В 2018-2020 годах выполнены работы по устройству поверхностной обработки на федеральной автомобильной дороге М-9 «Балтия» протяженностью 57 км с использованием латексной эмульсии. В прошлом году произведен капитальный ремонт моста через реку Весеча на автомобильной дороге Михайловское - Раонь в Куньинском районе.

Уходящий 2020 год не стал исключением. Одним из знаковых объектов стал долгожданный мост через реку Кебь в Псковском районе. Новое сооружение заменило старую переправу и обеспечило круглогодичную транспортную связь с сетью дорог регионального и федерального значения.

В этом году специалисты ООО «АДП» капитально отремонтировали еще два искусственных сооружения: мост через реку Кебца в Псковском районе и мост через ручей в Порховском районе, а также построили временную переправу на время капитального ремонта аварийного моста через реку Шесть в Пушкиногорском районе.

Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Ашевка в Бежаницком районе и путепровода над Северным обходом Пскова на дороге Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе. Эти объекты являются переходящими и будут сданы летом 2021 года.

В Усвятском районе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предприятие завершает реконструкцию автомобильной дороги Усвяты – Стеревнево. Работы проводятся на участке протяженностью 12,5 км между поселком Усвяты и деревней Боровица. Часть гравийной дороги переводят в асфальтовую.

«Автомобильные дороги Пскова» стали активными участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с начала его реализации в регионе. В 2019 году компания отремонтировала около 9,2 км автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост и около 3 км трассы Опочка - а/д Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия (М-20). В текущем году силами «АДП» приведено в нормативное состояние еще два значимых объекта: 7,6 км автодороги Невель - Новохованск – граница с Республикой Белоруссия и около 3,7 км трассы Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия.

На 2021 год между АДП и Псковавтодором в рамках БКАД уже заключен контракт на ремонт почти 12 км дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой в Красногородском и Опочецком районах.

Помимо строительства, ремонта и капитального ремонта, «Автомобильные дороги Пскова» занимаются содержанием дорог федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них. Это 522 км «федералок», 91 мостовое сооружение, более 2,5 тыс. водопропускных труб и более 100 км линий электроосвещения. Среди «регионалок» АДП содержит в основном дороги и мостовые сооружения в южных районах области. Всего 115 мостов и более 2 тыс. км, из которых около 1 тыс. км с асфальтобетонным покрытием и чуть более 1 тыс. км - с песчано-гравийным.

«Автомобильные дороги Пскова» - это история развития, высокого качества, применения современных стандартов, достижений науки и техники и внедрения в производственный процесс новых технологий.