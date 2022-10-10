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Демонтаж новых дорожных знаков на Запсковье прокомментировал Александр Грацкий

Демонтаж новых дорожных знаков, которые ранее были установлены на пересечении улиц Кузнецкой, Индустриальной, Ипподромной и Аллейного переулка в Пскове, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

«Сейчас знаки сняты, пока перекрыт Троицкий мост. Это решение было принято межведомственной комиссией по безопасности. На этом участке дороги ежемесячно случаются аварии, так как водители пересекают две полосы движения», - отметил Александр Грацкий.

Он добавил, что после открытия Троицкого моста знаки снова будут установлены. Транспортную ситуацию на участке дороги проанализируют уже после того, как движение будет разгружено.

«Будет повторно проанализирована ситуация на дороге, посмотрим, насколько будет востребован поворот налево, посмотрим на саму дорожную обстановку в плане аварийности», - сказал начальник городского УГХ.

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Напомним, что дорожные знаки установили на Запсковье 9 октября. Изменения сразу же вызвали волну негативных комментариев.

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Утром 10 сентября глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что знаки демонтированы.