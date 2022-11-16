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Псковские дороги обработали противогололёдными материалами

Дороги Пскова обработали противогололёдными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Обработка проезжей части противогололёдными материалами. С первым морозом!» - рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что Псковская область полностью готова к холодам: запасы топлива сформированы с существенным перевыполнением, создан запас противогололёдных материалов на всю зиму, подготовлена снегоуборочная техника.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: