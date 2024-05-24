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Барьерные ограждения мостов окрашивают в Пскове

Барьерные ограждения мостов окрашивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть Пскова. Работники ООО «СитиИнвестГрупп» очищают проезжую часть и тротуары от грязи и пыли, косят траву вдоль проезжей части, проводят текущий ямочный ремонт, убирают остановки, ведут другие необходимые работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.