АвтоМир / Общественный транспорт

Городские автобусы могут пустить по улицам Ленина и Карла Маркса в Ганзейские дни

Движение общественного транспорта по улицам Ленина и Карла Маркса могут пустить в Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове в конце июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор МАУК «Ганзейская дирекция праздников» Татьяна Пустошкина на пресс-конференции 12 апреля, рассказывая о том, как будет в период этого масштабного мероприятия решаться транспортный вопрос.

«Вопрос логистики очень серьезный и рассматривается в том числе на антитеррористической комиссии, потому что это не только удобство, но и безопасность горожан и гостей города. К этому вопросу приковано пристальное внимание. Он в проработке, утвержденной транспортной схемы на данный момент нет, но можно сказать, что общепринятая схема движения транспорта в период проведения праздников будет изменена», - пояснила Татьяна Пустошкина.

В частности, по ее словам, в связи с предстоящим перекрытием Октябрьской площади планируется открыть движение для общественного и спецтранспорта по улицам Ленина и К. Маркса.

В целом утвердить схему движения автотранспорта в дни Ганзы планируется до конца апреля.