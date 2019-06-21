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Схема движения автобусов изменится из-за празднования Дня города

Сегодня, 20 июля, в период с 07.45 до 23.30 закрывается для движения ул. Советская на участке от пл. Ленина до ул. Детской, ул. Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский пр-т от Октябрьской площади до ул. Некрасова. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

В связи с этим меняется схема движения маршрутов: