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Дарья Козьякова: Филиалы «Псковпассажиравтотранса» полностью выкинуты из жизни предприятия

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова («Единая Россия») призвала нового руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» и главу транспортного комитета администрации Псковской области Бориса Елкина уделить пристальное внимание филиалу транспортного госпредприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление она сделала на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе.

Депутат поинтересовалась у Бориса Елкина, какие надежды профильные комитет возлагает на нового руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранса». «Филиалы выкинуты вообще полностью, предоставлены сами себе. Я знаю, что новый руководитель выезжал в филиалы, и с проблемной ситуацией знаком», - добавила она и поинтересовалась, как дальше будут выстраиваться отношения нового руководства ГППО «Псковпассажиравтотранса» с филиалами, которым сейчас, по ее словам, приходится очень туго.

Борис Елкин заявил, что периодически лично встречается со всеми руководителями филиалов. И призвал их не стесняться задавать компрометирующие вопросы. «На одном из предприятий у нашего комитета даже есть свой кабинет. Мы там регулярно проводим встречи с коллективом, обсуждаем проблемы», - добавил он.

«У нас очень разношерстные филиалы – есть даже прибыльные. Предприятие у нас одно – и оно выполняет одну большую социальную функцию», - также отметил чиновник. Тем не менее, Дарья Козьякова попросила уделять больше внимания филиалам и усомнилась, что руководители подведомственных филиалов на местах рискнут задавать неудобные вопросы. По ее мнению, инициатива должна исходить, прежде всего, от нового гендиректора транспортного госпредприятия.