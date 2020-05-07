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Михаил Ведерников поручил подготовить смету для поэтапной модернизации «Псковпассажиравтотранса»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 июня, посетил с рабочим визитом ГППО «Псковпассажиравтотранс». Вопросы модернизации материально-технической базы организации глава региона обсудил с вице-губернатором Василием Осиповым, председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным и руководителем предприятия Юрием Киргинцевым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор прошел по территории автотранспортного предприятия, посетил ремонтную зону, ряд цехов, административные и технические помещения. Борис Елкин представил те виды строительных и отделочных работ, которые необходимо провести в первую очередь, чтобы привести данные площади в нормативное состояние. Так, например, ремонтная зона, площадь которой составляет порядка 5 тыс кв. м., капитально не ремонтировалась более 40 лет.

Во время визита губернатор осмотрел и современный пассажирский автобус «МАЗ» 203-й модели, который в качестве топлива использует сжиженный газ. Это транспортное средство работает в Пскове в тестовом режиме. Руководитель предприятия сообщил, что во время эксплуатации автобус показал двойную экономию по сравнению с аналогичными моделями, работающими на дизельном топливе. Борис Елкин обратил внимание и на экологическую составляющую в использовании природного газа.

Глава региона положительно оценил технику, отметив не только низкий уровень воздействия на окружающую среду, но и тихую работу двигателя. Михаил Ведерников также пообщался с водителем автобуса, который подтвердил, что управлять им очень комфортно.

Здесь же, в ремонтной зоне, проводятся работы по техническому обслуживанию автобусов «Мерседес», которые по договоренности губернатора переданы предприятию из Московской области. Всего в регион поступило 12 единиц подобной техники. Юрий Киргинцев подчеркнул, что ряд автобусов уже на маршрутах. Михаил Ведерников положительно оценил усилия предприятия по подготовке автобусов к эксплуатации в регионе.

Михаил Ведерников обсудил с участниками рабочего выезда и то, какие работы необходимо в первую очередь провести по ремонту помещений для сотрудников автотранспортного предприятия - душевых, раздевалок и санузлов.

«Модернизация материально-технической базы «Псковпассажиравтотранса» будет проходить поэтапно», - заметил глава региона и поручил в течение недели представить смету по всем объектам, а также детально проработать информацию по первому этапу строительно-ремонтных работ.

В завершение рабочего визита губернатор призвал организовать и провести все работы максимально оперативно и качественно. Планируется, что часть из них будет завершена уже в текущем году. Приведение в порядок материально-технической базы предприятия будет проводиться в рамках договоренностей, достигнутых главой региона с куратором области - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. «Нам надо спланировать и провести работы по первому этапу. Также необходимо представить план, по которому в течение ближайших нескольких лет мы приведем в порядок материально-техническую базу всего предприятия», - заключил Михаил Ведерников.