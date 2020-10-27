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Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября

Дополнительные автобусные рейсы по маршруту №126 «Псков - Старый Изборск - Печоры» будут организованы со 2 ноября по понедельникам и пятницам до Старого Изборска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Отправление из Пскова от остановки «Рокоссовского» - в 6.00, 18.00; обратно из Старого Изборска до «Рокоссовского» - в 8.20, 20.20.

Также по понедельникам и пятницам организуют дополнительные рейсы по маршруту №106 «Печоры - Лавры - Старый Изборск» от остановки «Старый Изборск». Отправление из Старого Изборска до деревни Лавры - в 6.40, 18.40; обратно из деревни Лавры до Старого Изборска - в 7.30, 19.30.