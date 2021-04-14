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Дополнительные автобусы поедут от площади Ленина до Орлецов 11 мая

Движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина - Орлецы» организуют 11 мая в период с 9.00 до 15.00 с интервалом движения 30 минут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Время отправления дополнительных автобусов от площади Ленина: 9.18, 9.56, 10.16, 10.51, 11.12, 11.44, 12.08, 12.40, 13.02, 13.36, 13.55, 14.32.

Время отправления дополнительных автобусов от конечной на кладбище «Орлецы - 2»: 9.49, 10.24, 10.45, 11.17, 11.41, 12.13, 12.35, 13.09, 13.28, 14.05, 14.21,15.00.

Стоимость проезда согласно действующим тарифам. Льготы и месячные проездные недействительны.