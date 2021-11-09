АвтоМир / Общественный транспорт

Из-за снижения спроса РЖД отменит или сократит более 40 поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение ФПК.

Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

В документе ФПК просит закрыть продажу билетов в том числе на следующие поезда в указанные даты:

№4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;

№25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;

№92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января;

№35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;

№709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;

№ 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

№705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

№15/16 Волгоград — Москва с 17 января по 01 июня по дням курсирования, из Москвы с 18 января по 02 июня по дням курсирования;

№617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;

№85/86 Нижневартовск – Москва, отправлением из Москвы с 16 января по дням курсирования до отмены, из Нижневартовска с 19 января по дням курсирования до отмены;

№15/16 Челябинск – Москва, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 января по дням курсирования до отмены.

В ФПК заявили, что пересматривают график курсирования ряда поездов «в связи с потребительским спросом».

«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — сказали в пресс-службе ФПК, отметив, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.