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Псковичей призвали снимать наушники при переходе дороги

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по обледенелой дороге. Об этом псковичам рассказали в ОМВД России по Псковскому району.

Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее нужно снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, отметили в ведомстве.

Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, проверить автомобили на предмет технической исправности и приобрести незамерзающую омывающую жидкость.

Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также при переходе дороги следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предусмотрительными, пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда, а водителям выдерживать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.

В сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге, добавили в ведомстве.