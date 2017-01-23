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Попытавшийся ввезти через Псковскую область почти полтонны наркотиков на 8,5 лет лишится свободы

К 8,5 годам колонии приговорили водителя, который пытался ввезти в Россию 432,5 кг наркотиков. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в результате совместных действий сотрудников УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни 3 октября 2019 года задержан гражданин Республики Украина, совершивший контрабандную поставку через таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни на территорию Российской Федерации наркотического средства гашиш общей массой 432.547 кг. из Испании.

30 июля 2020 года приговором Себежского районного суда гражданин Украины признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.4 ст.229.1, ч.3 и ч.5 ст.228.1 УК РФ и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.