В Пскове дело водителя автобуса, воровавшего дизельное топливо, передали в суд

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело против водителя автобуса, который похищал дизельное топливо с топливной карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установили, что обвиняемый тайно похищал чужое имущество, распоряжаясь им по своему усмотрению.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.