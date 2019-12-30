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Губернатор Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с ДТП, которое произошло под деревней Подборовье. Напомним, что происшествие произошло в 2.50 в Псковском районе на трассе Санкт-Петебург - Невель. Пассажирский автобус «Neoplan» съехал в кювет, в салоне находилось порядка 50 пассажиров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле. Он поручил решить вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Вся необходимая оперативная помощь была оказана на месте ДТП. В настоящий момент за дополнительной медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека. 13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице.

«Сейчас пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая помощь, также открыт пункт временного пребывания для пассажиров. В Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода, и в особенности во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей. На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим», - заметил глава региона.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции.